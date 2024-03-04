دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال نادي اتحاد جدة السعودي إن لاعب الفريق، بنزيما، يستكمل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته في عضلة الساق اليمنى، قبل يوم واحد من مواجهة "النمور" لنظيره الهلال، على أرض ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وغاب المهاجم الفرنسي عن التدريبات الجماعية الأخيرة، ولم تتم مشاهدة كريم بنزيما ضمن اللقطات المصورة التي نشرها النادي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) من مغادرة البعثة إلى الرياض، الاثنين.

وكانت الإصابة قد منعت بنزيما من المشاركة في مباراة "النمور" ومنافسه "الأزرق الهلالي"، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق وأن أبعدت الإصابة كريم بنزيما عن الملاعب لفترة زمنية طويلة، لتقتصر مشاركته على 23 مباراة فقط مع الفريق، منذ الانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويمتلك المهاجم الفرنسي (36 عاماً) 12 هدفاً و7 تمريرات حاسمة بقميص نادي اتحاد جدة.