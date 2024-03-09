دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء الجمعة، على نهائي كأس مصر الذي أُقيم على الأراضي السعودية، وفاز به النادي الأهلي المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين دون رد.

وقال عمرو أديب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قصه حياتى المؤلمة: الزمالك يلعب والأهلى يكسب!".

وفاز النادي الأهلي بلقب كأس مصر، بعد تفوقه على منافسه الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة.

وكان عمرو أديب نشر مقطع فيديو لجماهير الناديين في الاستاد خلال المباراة، وعلق عليها بالقول: "فرحة مصرية بالأغانى والجمهور والأعلام فى الرياض الجميلة".

كما علق لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو" على نتيجة المباراة، وكتب على حسابه عبر منصة "إكس": "أولاً مبروك للأهلي والأهلاوية، ثانيا الزمالك في أخطاء يجب تداركها ولكن ما نهدمش المعبد عندنا مجلس إدارة مخلص بيقاتل علشان خاطر الزمالك لازم كلنا نقف وراه وندعمه ونقوله على أخطائه في بعض الأوقات".

وأضاف "ميدو" عن مدرب نادي الزمالك: "غوميز مدرب كويس عنده إيجابيات كثير النهاردة، وإن شاء الله مع الوقت هيحفظ الفريق أكثر وأخطائه هتكون أقل..مرة ثانية كل الدعم لمجلس إدارة الزمالك المخلص".

ومن جانبه، كتب أحمد شوبير حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي السابق، على منصة "إكس"، وقال: "نهاية المباراة - الأهلي يُتوج بطلاً لكأس مصر بعد فوزه علي الزمالك بثنائية نظيفة".