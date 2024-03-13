هل محمد صلاح جاهز للمشاركة أساسيا في مباريات ليفربول؟.. يورغن كلوب يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب إن اللاعب محمد صلاح في أفضل حالاته، مؤكدا على جاهزيته التامة للمشاركة في مباريات "الريدز" المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة نادي ليفربول مع نظيره سبارتا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي، سُئل كلوب عن الحالة الصحية للنجم المصري، وأجاب قائلا: "صلاح جاهز، إنه في أفضل حالاته، كل شيء على ما يرام الآن".

وأضاف: "لست متأكدا إذا ما كان جاهزا لمدة 90 دقيقة، ولست متأكدا من أننا يجب أن نبقيه في المباراة لـ90 دقيقة، لكنه جاهز للبدء بشكل أساسي".

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة لمحمد صلاح من مشاركته في تدريبات الفريق، الأربعاء، وعلق قائلا: "الملك المصري بكامل تركيزه".

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما شارك كبديل في آخر مباراتين لفريق "الريدز"، بعد شفائه من إصابة عضلية أبعدته عن المستطيل الأخضر لفترة زمنية.

وغاب صلاح عن قائمة منتخب مصر التي ستخوض بطولة ودية في القاهرة، خلال مارس/ آذار الجاري، بناء على طلبه، حسبما أعلن عنه مدير منتخب "الفراعنة"، إبراهيم حسن، في وقت سابق.