هذا ما فعله الجمهور مع المدرب حسام حسن بعد خسارة مصر من كرواتيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص الجمهور المصري على دعم ومساندة المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، حسام حسن، بعد خسارة الفريق من منتخب كرواتيا بنتيجة 2/4، الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد تلقى الهزيمة الأولى له، تحت إشراف حسام حسن، من أمام منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة ودّية استضافتها القاهرة، خلال فترة التوقف الدولي.

وبعد صافرة النهاية وخروج المدرب البالغ من العمر 57 عاماً من أرض الملعب، قامت الجماهير المتواجدة في المدرجات بتحية حسام حسن، ليقوم الأخير بمبادلتهم التحية.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب منتخب بلاده بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت على أراضي ساحل العاج.

وفاز منتخب "الفراعنة" على منتخب نيوزيلندا بهدف وحيد، في أول مباراة للفريق تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يخسر أمام كرواتيا.