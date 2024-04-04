دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع تحقيق أرسنال فوزا مقنعا، الأربعاء، على لوتون تاون، بهدفين نظيفين، صعد "الغانرز" إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا. ووسط صراع ثلاثي محتدم على اللقب، هكذا أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى صباح الخميس.

يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وذلك بعد أن لعب 30 مباراة حتى الآن في الموسم.

ويحل ليفربول في المركز الثاني برصيد 67 نقطة لكنه لعب 29 مباراة ومن المقرر أن يواجه شيفيلد يونايتد مساء الخميس.

أما مانشستر سيتي فيأتي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة وقد لعب 30 مباراة، وفاز في المباراة الأخيرة على أستون فيلا أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويشتعل الصراع على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أروبا أيضا، إذ يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 59 نقطة خلال 31 مباراة، ويلاحقه توتنهام برصيد 57 نقطة من 30 مباراة ويأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة من 29 مباراة، وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق الخميس.

ويتنافس وست هام (45 نقطة من 31 مباراة) ونيوكاسل يونايتد (44 نقطة من 30 مباراة) وبرايتون (43 نقطة من 30 مباراة) ووولفرهامبتنون (42 نقطة من 30 مباراة) وبورنموث (41 نقطة 30 مباراة) وتشيلسي (40 نقطة من 28 مباراة) على المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي ومقعد دوري المؤتمرات الأوروبية.

ووفي القاع، يتصارع لوتون تاون بـ22 نقطة من 31 مباراة مع نوتنغهام فوريست صاحب الـ25 نقطة من 31 مباراة وبيرنلي صاحب الـ19 نقطة من 31 مباراة وشيفيلد صاحب الـ15 نقطة من 29 مباراة على البقاء في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.