دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتابت جماهير باير ليفركوزن فرحة عارمة، بعد فوز النادي بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) لموسم 2024/2023، للمرة الأولى في تاريخه.

وحسم نادي باير ليفركوزن اللقب لصالحه، بعد ضمانه الاستمرار في صدارة جدول ترتيب المسابقة قبل نهايتها بخمس جولات، عقب فوزه على منافسه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، الأحد، وضمن منافسات الجولة الـ29.

واقتحم مشجعو نادي باير ليفركوزن أرض ملعب "باي أرينا"، بعد إطلاق الحكم لصافرة نهاية مباراة الفريق مع ضيفه فيردر بريمن، للاحتفال بلقب بوندسليغا.

ووثقت عدسة الكاميرا أنصار نادي باير ليفركوزن وهم يحتفلون بشكل "جنوني"، إذ حرصوا على ترديد الهتافات ورفع الأعلام وتحية أفراد الفريق، في حين بادلهم الجهازان الفني والإداري واللاعبون التحية.

وأظهرت لقطات مقاطعة اللاعبين للمؤتمر الصحفي الخاص بمديرهم الفني، تشابي ألونسو، عقب المباراة، إذ حرصوا على الاحتفال مع المدرب الإسباني البالغ من العمر 42 عاماً.

واستطاع نادي باير ليفركوزن، تحت إشراف ألونسو، إنهاء هيمنة نادي بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني، والتي امتدت لـ 11 موسمًا متتالياً.