دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرضت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات على نادي الزمالك، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريق "الفارس الأبيض" ومنافسه الأهلي، على أرض استاد القاهرة الدولي، الاثنين الماضي.

وجاءت هذه العقوبات بعد قيام أفراد نادي الزمالك بإخفاء الكرات خلال الدقائق الأخيرة من المباراة وحينما كانت النتيجة تشير لتقدمهم بهدفين لواحد، بغرض إضاعة الوقت.

كان الزمالك حافظ على تقدمه بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة لينجح في تحقيق الفوز، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة ضمن الدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية تغريم الزمالك بمبلغ 50 ألف جنيه (ألف دولار) على أثر ذلك، إضافة إلى إيقاف عمرو أبو العز، مدير إداري النادي، لمدة مباراتين، وعدم اصطحاب مصطفى حسين "ميلا"، عامل النادي، في المباريات الأربعة المقبلة.

ويقع الزمالك في المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 21، فيما يحل نظيره "المارد الأحمر" في المركز التاسع بـ 21 نقطة.