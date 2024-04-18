دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع طريقة احتفال المدافع الألماني لنادي ريال مدريد، أنطونيو روديغير، بالتأهل على حساب مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأطلق روديغير صرخة "الله أكبر" بعد نهاية المباراة وهو يتوجه إلى غرف تبديل الملابس وذلك بعد أن حسم التأهل لفريقه بتسجيله ركلة الترجيح الأخيرة.

ومن المعروف أن المدافع الألماني الذي لعب سابقا لشتوتغارت الألماني وروما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، يعتنق الديانة الإسلامية.

وقدم روديغير مباراة مذهلة دفاعيا أمام السيتي ونجح كعادته بتعطيل المفتاح الهجومي الأكثر أهمية لدى "المواطنين"، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وحسم الريال تأهله إلى نصف النهائي بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإياب بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين وانتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

وضرب الفريق المدريدي موعدا في نصف النهائي مع العملاق الألماني، بايرن ميونيخ، في حين سيلتقي القطب الألماني الآخر، بروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان الفرنسي.