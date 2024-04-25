دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على صورة أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رصدته على المدرجات خلال مباراة ناديي الهلال والعين.

وقال الأمير بتعليق على الصورة في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الله يسعدك ويحفظك اخي الكريم بتال.. وفهد فعلًا مصور محترف ومبدع.. وان كنت في الصورة أشاهد الساعة مراقبًا الوقت الضائع في الشوط الثاني وهذا لا يمنع أنني كنت (متنكد) من النتيجة.. مبروك للعين تأهله المستحق والقادم أجمل للهلال وللكرة السعودية بعون الله".

وفي تدوينة منفصلة قال الأمير: "لعب الهلال البارحة مباراة ممتازة، ولكن مباراة الذهاب حسمت التأهل بنتيجتها وكانت الخطأ الأوحد والأكبر للمدرب خيسوس هذا الموسم والذي لن يلغي الخروج من بطولة آسيا أنه مدرب كبير ورائع.. كان الخطأ أن الفريق لعب ذهابًا بعقلية الحفاظ على سلسلة الانتصارات وكأنه على يقين من الفوز والا فكيف تلعب في نصف نهائي خارج ارضك ويلج مرماك أربع أهداف من هجمات مرتدة؟!كان الأجدى أن يشارك بونو ذهابًا وأن يتحفظ الفريق في لعبه ويركز على عدم تلقي أهداف، ولكن ما حدث كان العكس.."

وتابع قائلا: "طبعًا لا يجب اغفال أن اللاعبين مرهقين جدًا بسبب المنافسة على كل البطولات..هارد لك للهلال ومبروك للعين.. لا يلغي هذا الخروج أن الهلال بنسخته الحالية يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق ولا ينبغي القلق من جماهيره التي تعودت على القمم وينبغي الوقوف خلف الفريق وادارته ولاعبيه وجهازه الفني فالقادم افضل بعون الله".

ويذكر أنه سبق للأمير عبد الرحمن بن مساعد وأن تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.