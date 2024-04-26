دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة لرد فعل ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، على هدف زميله في مرمى الفتح، في مباراة جمعت الفريقين على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ففي الدقيقة 74 وحينما كانت النتيجة تشير للتعادل 1/1، نجح روبن نيفيز في تسجيل الهدف الثاني لفريق "الأزرق الهلالي"، ليساهم في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف لواحد.

وأظهرت اللقطات ميتروفيتش، الذي كان جالساً في مدرجات الملعب، وبدت عليه فرحة عارمة بعد هدف روبن نيفيز.

ويغيب المهاجم الصربي عن صفوف نادي الهلال بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، على أن يعود للمستطيل الأخضر في الأيام المقبلة.

وخلال هذا الموسم 2024/2023، شارك ألكساندر ميتروفيتش (29 عاماً) في 36 مباراة مع فريق 'الأزرق الهلالي"، سجّل خلالها 33 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.