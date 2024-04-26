يورغن كلوب عن "أداء" محمد صلاح: الجميع يتساءل لماذا لا يسجّل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على أداء محمد صلاح، إذ عانى اللاعب المصري من قلّة تسجيل الأهداف أمام المنافسين خلال الآونة الأخيرة.

وكان صلاح قد أحرز هدفاً واحداً فقط في آخر 5 مباريات لفريق "الريدز" بمختلف مسابقات الموسم الجاري.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة نادي ليفربول مع منافسه وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، سُئل كلوب عن مستوى محمد صلاح وزميله في الفريق داروين نونيز.

وأجاب المدرب الألماني، قائلاً: "المهاجمون الذين لا يساهمون في تسجيل الأهداف أمر صعب، لكن يجب أن يمروا بهذه الأمور، هذه حياة المهاجمين، الجميع يتحدث عن حياة المهاجم، إذ يسجّل في معظم الأوقات، ثمّ لا يسجّل لفترة وجيزة وحينها الجميع يسأله لماذا لا تسجل؟.. إنه أصعب شيء في العالم ويمكن أن يكون أحياناً أسهل شيء في العالم، هذا يعتمد على المساعدات التي يحصل عليها المهاجم".

وأضاف: "من الواضح أنه كان لدينا فرص جيدة ضدّ إيفرتون، لقد رأيتُ أيضاً أننا كنا في عجلة من أمرنا لإنهائها، علينا أن نهدئ أنفسنا، وأن نحاول أن نصل إلى المواقف الصحيحة لإنهاء الهجمات، ولكن إذا كان هناك أحد قادر على إعادة كلّ مهاجم مباشرة إلى أفضل حالاته بعد فترة تراجع من المستوى، سيكون هذا الشخص رجلاً ثرياً".

وتابع قائلاً: "بشكل عام، توقيتنا ليس رائعاً بالنسبة لنا جميعاً في الوقت الحالي، لم نكن في حالة جيدة خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك، أو في أجزاء من ذلك، التوقيت ليس رائعاً وأنا آسف حقاً لذلك".

وأتمّ يورغن كلوب: "هذا هو الحال، والآن علينا، إذا أردنا أن نبدأ من جديد، أمامنا 4 مباريات متبقية (في البريميرليغ)، ولدينا 12 نقطة لنحصل عليها، إذا سألتني عنها، سأجيب: أريد تحقيق جميع هذه النقاط".