كيف ظهر محمد صلاح في التدريبات بعد الخلاف مع كلوب؟ لقطات توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم المصري، محمد صلاح، سعيدا بتدريبات فريقه، ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبرز، وذلك في أول ظهور له منذ المشادة الكلامية مع مدربه يورغن كلوب في مباراة ويست هام الأسبوع الماضي.

ونشرت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية مقطع فيديو يُظهر صلاح وهو يبتسم في تدريبات الفريق قبل مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، الأحد.

وهذا أول ظهور للاعب المصري في التدريبات بعد المشادة الكلامية بينه وبين كلوب على خط الملعب في مباراة الفريق أمام ويست هام، والتي أثارت جدلا واسعا.

وتداول عدد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، المقطع الذي يحمل دلالات أو بوادر محتملة لحل الأزمة بين صلاح ومدربه بعد الخلاف الأخير.