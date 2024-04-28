دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على المشادة بين مواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول، والمدرب يورغن كلوب، على هامش مباراة "الريدز" ونظيره وست هام يونايتد، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت مشادة كلامية بين كلوب وصلاح عند الدقيقة 82، إذ قبل دخول النجم المصري للمستطيل الأخضر للمشاركة كبديل وعند وقوفه على خط الملعب، ظهر وهو ينتابه الغضب ويوجّه بعض الكلمات إلى مدربه، في حين حاول داروين نونيز وجو غوميز تهدئة زميلهما محمد صلاح.

وقال ميدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد: "أنا مش شايف أي مشكلة في موقف ‎صلاح وكلوب الاتنين مقاتلين عاوزين يكسبوا والتوقيت اللي كان بيحصل فيه التغييرات ويستهام جابوا جول طبيعي إن الاتنين ممكن يكونوا عندهم حالة غضب".

وأضاف: "دي كورة يا جماعه مش كروكيه!! لعبة فيها heat moments (لحظات ساخنة) وفيها فرحه وزعل وغضب في وقت من الأوقات".

وتابع قائلاً: "أما عن فكرة إن كلوب هو اللي عمل صلاح فده كلام مالوش أي دعوة بالحقيقة، في رأيي صلاح هو من صنع نفسه هو من أجبر الجميع في العالم كله على احترامه باحترافيته وعقليته وحرصه الدائم على تطوير نفسه".