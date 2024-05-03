كلوب يكشف آخر تطورات الخلاف مع محمد صلاح.. هل تم حل المشلكة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، أن الخلاف الذي حدث بينه وبين نجم الفريق، المصري محمد صلاح، خلال مباراة ويستهام الأسبوع الماضي، "تم حله بشكل نهائي"، وأشار إلى أن معرفة الثنائي ببعضهما والاحترام المتبادل بينهما ساهم بحل المشكلة سريعًا.

وقال كلوب في المؤتم الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، عند سؤاله عن تطورات الخلاف مع صلاح: "تم حل الأمر بشكل تام... لا توجد مشكلة بيننا".

وأردف المدرب الألماني قائلا: "لو لم نكن نعرف بعضنا لهذه المدة الطويلة لا أعرف كيف كنا سنتعامل مع الأمر، لكننا نعرف بعضنا في كل ذلك الوقت ونحترم بعضنا كثيرا، لذلك لا مشكلة في الأمر".

وأردف كلوب قائلا: "لكننا نستطيع التعامل مع الأمر وكل شيء على ما يرام، فلنتجاوز ذلك"، وتابع أن الوضعية المثالية كانت تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك "لم يكن ليضع صلاح على دكة البدلاء" ولم تكن المشكلة قد حدثت من الأساس.

وكان كلوب وصلاح قد دخلا في مشادة على خط التماس في مباراة ليفربول وويستهام، الأسبوع الماضي، بعد تلاسن بين الطرفين أثناء دخول صلاح كبديل قبل 12 دقيقة من نهاية المواجهة التي تعادل فيها "الريدز" مع "الهامرز".

وقال "مو" أثناء خروجه إلى المنطقة المختلطة بعد المباراة في رده على سؤال حول المشادة الكلامية: "إذا أجبت الآن ستشتعل النيران".

وأظهرت هذه المشادة الكلامية حجم الضغط الذي عاشه ليفربول في الأسابيع الأخيرة مع ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري في الموسم الأخير لكلوب مدربا للفريق.