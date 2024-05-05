دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب محمد صلاح في تسجيل هدفين، خلال مواجهة بين نادي ليفربول ونظيره توتنهام هوتسبير على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان صلاح قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 16 من كرة رأسية، ثم قدم تمريرة حاسمة لزميله هارفي إليوت الذي أحرز هدف فريق "الريدز" الرابع في الدقيقة 59، ليساعد النجم المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 2/4.

وبَاتَ صلاح ثاني لاعب في مسابقة البريميرليغ ينجح في تسجيل 10 أهداف وأكثر وتقديم 10 تمريرات حاسمة وأكثر خلال 5 مواسم مختلفة.

كما أصبح صلاح أول لاعب يتمكن من تسجيل 10 أهداف وأكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة وأكثر في 3 مواسم متتالية.

وبات يعد النجم المصري الهداف التاريخي لمواجهات نادي ليفربول ومنافسه توتنهام هوتسبير، برصيد 9 أهداف وبالتساوي مع اللاعب هاري كين.

يشار إلى أن صلاح دخل مؤخرًا في مشادة كلامية مع مدربه يورغن كلوب خلال مباراة سابقة بين فريق "الريدز" ونظيره وست هام يونايتد، قبل أن يكشف المدرب الألماني أن الخلاف قد انتهى بينهما.