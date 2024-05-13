عانقته وتحدثت معه.. وداع والدة أشرف حكيمي لكيلبان مبابي يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض كيليان مبابي مباراته الأخيرة في معقل نادي باريس سان جيرمان، ملعب "بارك دي برينس"، عندما واجه الفريق نظيره تولوز، الأحد الماضي.

وخسر النادي الباريسي أمام ضيفه تولوز بنتيجة 1/3، إلا أن رفاق مبابي قد احتفلوا بتحقيق لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2024/2023 عقب نهاية المباراة.

وخلال الاحتفال، حرصت والدة اللاعب أشرف حكيمي على وداع كيليان مبابي، الذي قرر الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان بعد أن قضى 7 سنوات معه.

وأظهر فيديو، تمّ تداوله على منصة "إكس" (توتير سابقاً) والدة حكيمي وهي تعانق مبابي قبل أن يتحدثان معاً.

وتربط اللاعب المغربي ونظيره الفرنسي علاقة صداقة قوية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وسبق وأن تمت مشاهدة هذا الثنائي في عدد من الرحلات خلال العطلة الصيفية.

وكان جمهور النادي الباريسي قد ودّع أيضاً لاعبه البالغ من العمر 25 عاماً، إذ رفعوا تيفو" خاص بمبابي ورددوا هتافات له، ووجهوا له التحية، في حين بادلهم كيليان التحية.