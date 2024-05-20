دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، والذي قرر الرحيل عن "الريدز" بعد نهاية منافسات موسم 2024/2023.

وكان غوارديولا قد قاد "السيتيسينز" للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، ليحقق الفريق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة، قال أحد الصحفيين مخاطباً بيب غوارديولا: "لا أعلم إن قرأت ما قاله كلوب عنك، قال إنك المدرب الوحيد الذي يستطيع تحقيق لقب البريميرليغ في 4 مواسم مع السيتي، وإنك ذو تأثير كبير داخل الفريق، أعلم بأنك لا تحب مدح نفسك وستشير لتأثير اللاعبين، لكن هل من الجيد أن يتحدث شخص من عالم الرياضة عن منافسه بهذه الطريقة، بدلاً من الحديث عن أشياء أخرى؟".

وكاد غوارديولا على وشك البكاء قبل أن يرد على الصحفي، ثمّ قال: "سأشتاق له كثيراً، كان يورغن مهماً جداً في حياتي، لقد جلب لي مستوى آخر كمدرب، أعتقد أننا نحترم بعضنا البعض بشكل لا يصدق".

وأضاف: "كان لدي شعور بأنه سيعود (للتدريب)، وأريد فقط أن أقول شكراً له على كلماته، لكنه يعلم أن هناك الكثير من الأشياء التي يقدمها لي النادي، لا أستطيع أن أحقق ذلك (بمفردي)، وأنا حقاً متواضع بما فيه الكفاية، وبما يكفي لفهم ذلك تماماً، لذا هو يساعدني، لقد قلتُ مرات عدّة أنه هو وفريقه يساعداني، لقد كان منافساً كبيراً في حياتي".

وتابع قائلاً: "لقد أعاد ليفربول لتحقيق الألقاب ووضع أسلوبه، إنه أمر لا يصدق، كُن فخوراً بكونك من مشجعي ليفربول، سيقول الناس عن عدد الألقاب التي فزت بها، لا، الأمر لا يتعلق بذلك بالطبع، الألقاب مهمة، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، هناك شخصيات عندما تصل إلى مكان واحد ستبقى داخله إلى الأبد، وهذا ينطبق على كلوب مع ليفربول".