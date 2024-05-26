مانشستر سيتي يوجه رسالة إلى الأهلي المصري والعين الإماراتي بعد فوزهما باللقب القاري

رياضة
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مانشستر سيتي يوجّه رسالة إلى الأهلي المصري والعين الإماراتي بعد فوزهما باللقب القاري
صورة لفرحة لاعبي الأهلي بهدفهم أمام الترجي في مباراة الإيابCredit: Al-Ahly/ Twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص مانشستر سيتي الإنجليزي على توجيه رسالة تهنئة، السبت، إلى الأهلي المصري والعين الإماراتي، بعد فوز الناديين باللقب القاري هذا الموسم 2024/2023.

وكتب فريق "السيتيسينز" على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تهانينا لنادي الأهلي المصري التتويج المستحق بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وقال في تدوينة أخرى: "تهانينا لنادي العين الإماراتي التتويج المستحق بلقب بطولة دوري أبطال آسيا".

وكان فريق "المارد الأحمر" قد توّج باللقب الإفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد تفوقه على منافسه الترجي التونسي في الدور النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.

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بينما نجح نادي العين بالظفر باللقب الآسيوي بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، عقب تفوقه على نظيره يوكوهاما مارينوس في الدور النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/6.

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