دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، إن هناك 3 لاعبين من الفريق يمكنهم اللعب في الدوريات الأوروبية، لافتاً أنهم بحاجة فقط لبعض التغييرات خارج الملعب وداخله.



وفي حوار مع قناة "MBC مصر"، طُلب من كولر اختيار لاعبًا واحدًا من بين محمد عبد المنعم وإمام عاشور وأحمد عبد القادر، يستطيع الاحتراف في القارة العجوز.



وردّ مارسيل كولر قائلاً: "الأمور في أوروبا مختلفة قليلاً عن هنا، والعقلية مختلفة، لازم يكون اللاعب مستعد للخطوة المقبلة، مثل أن اللاعبين الأجانب يحاولون التأقلم هنا يجب على اللاعب (المصري) أن يتأقلم في الخارج، يجب أن يضحي بأشياء كثيرة ويغيّر أشياء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، هؤلاء اللاعبين الثلاثة يمنكهم اللعب في أوروبا لكن بحاجة لبعض التغييرات".



وكان المدرب السويسري قد قاد فريق "المارد الأحمر" مؤخرًا للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024/2023، بعد التفوق على نادي الترجي التونسي في الدور النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.



وغاب لاعب النادي الأهلي، علي معلول، عن مباراة الإياب التي أقيمت في الأراضي المصرية، بسبب الإصابة، وقال كولر عن ذلك: "جميع الغيابات مؤثرة، كل لاعب في النادي هو مهم، أشعر بالألم عند غياب اللاعبين".



وعن رأيه في تجديد عقد معلول مع الفريق، الذي ينتهي هذا الصيف، قال: "أعلم أن عقد علي معلول سينتهي في يونيو، ليست وظيفتي تجديد العقود للاعبين، هو سوف يكمل عامه الـ 35 وإصابته سوف تحتاج للوقت من أجل التعافي، وهذه أشياء ينظر إليها، معلول قدم الكثير للنادي الأهلي، تقريبًا قضى سنتين معي، قدم مباريات كبيرة وارئعة، كان لاعبًا مهمًا داخل الملعب وخارجه".



وأضاف: "أهدافه ومساهماته وتمريراته مميزة، لاعب عظيم، تاريخه من الصعب جدًا تكراره، لكن قرار التجديد يعود للإدارة، وهي التي تستطيع الحديث مع اللاعب للتوصل إلى اتفاق".





