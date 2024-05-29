(CNN) -- حقق الهلال السعودي لقب دوري روشن للمحترفين (الدوري السعودي) بدون هزيمة ليفوز بما يُسمى بـ"الدوري الذهبي" وكذلك الحال بالنسبة لباير ليفركوزن الذي حقق لقب الدوري الألماني، نجري مقارنة في هذا المقال بين الفريقين هذا الموسم.

الهلال

لعب الهلال 34 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم حقق الفوز في 31 منها وتعادل في 3.

حصد "الزعيم" السعودي 96 نقطة هذا الموسم في الدوري وسجل 101 هدفًا وتلقى 23 هدفًا.

باير ليفركوزن

لعب فريق تشابي ألونسو 34 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم وفاز بـ28 مباراة وتعادل بـ6 مسجلا 89 هدفًا ومتلقيًا 24 هدفًا وحصد 90 نقطة.

الفروقات

يبقى بالتأكيد الدوري الألماني من الدوريات الخمسة الكبرى في العالم ولذلك فإن المقارنة المبنية على الأرقام قد لا تعكس الواقع بشكل كامل ولكن قياسا لإمكانيات كل فريق فإن المقارنة تبقى منطقية إلى حد ما.

أرسنال 2004

لعل لقب الدوري الأكثر شهرة في تاريخ كرة القدم، كان اللقب الذي حققه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003-2004، حين فاز باللقب بدون هزيمة بقيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وحصد أرسنال في ذلك الموسم 90 نقطة من 26 انتصارًا و12 تعادلا في ذلك الموسم.