"هيبة" محمد بن سلمان تطغى على التفاعل بمباراة الهلال والنصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره مباراة ناديي النصر والهلال بنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفيين، الجمعة.

وأبرز نشطاء لقطات من رد فعل الجمهور بمقابلة المنصة حيث وقف الأمير محمد بن سلمان وإعطاء ظهرهم للملعب في حين ذهب آخرون لتداول لحظة دخوله منصة الشرف في الملعب في الوقت الذي لفت فيه نشطاء إلى "الهيبة" التي تلف ولي العهد السعودي عند دخوله الملعب.

ونشر مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان لقطات من حضور ولي العهد للحدث الرياضي تحت وسم "نهائي أغلى الكؤوس" على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وكانت ركلات الترجيح ابتسمت لصالح فريق "الأزرق الهلالي" بنتيجة 4/5 ليتوج بالكأس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويعد نادي الهلال ثاني أكثر فريق فوزاً بلقب هذه المسابقة بواقع 10 مرات، خلف نادي أهلي جدة الذي ظفر باللقب 13 مرة، بينما حققه نادي النصر 6 مرات.