(CNN) – أعلن ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان سابقا الإثنين، بشكل رسمي بعد انتظار لسنوات طويلة حتى إتمام الصفقة.

وانتقل مبابي مجانا إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي لكن قيمة عقده السوقية مرتفعة جدا.

ووفقا لموقع "Transfermarkt" المختص بسوق الانتقالات يظهر أن قيمة عقد مبابي 180 مليون يورو (196 مليون دولار أمريكي تقريبا).

وبالمقارنة مع بقية نجوم الريال، يبدو أن اللاعب الوحيد الذي يمتلك عقده القيمة نفسها هو لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل إلى صفوف الريال الصيف الماضي مقابل 103 مليون يورو (112 مليون دولار أمريكي).

أما نجم الهجوم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، فتبلغ قيمة عقده 150 مليون يورو (163 مليون دولار أمريكي) في حين تبلغ قيمة عقد النجم البرازيلي الآخر رودريغو 100 مليون يورو (109 مليون دولار).

وبذلك يحتل كيليان المركز الأول مع بيلينغهام من حيث القيمة السوقية لعقده الاحترافي.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالأجر والإضافات الأخرى غير معروفة بعد لكن الريال أعلن أن العقد سيمتد حتى عام 2029.