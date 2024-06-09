دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت خبيرة الأبراج اللبنانية المعروفة، ليلى عبداللطيف، الأحد، على ما تداوله بعض رودا التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن توقعات منسوبة لها بأن يوم عيد الأضحى سيكون "حزينا" على المصريين، وأوضحت أنها لم تصرح بهذه التوقعات.

وأكدت ليلى عبداللطيف في حوار مع الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC" مصر، مساء السبت، أن "الراقصة المصرية المعروفة فيفي عبده قالت لي خلال اتصال تليفوني من يومين: يا ليلى ماذا سيحدث في مصر خلال عيد الأضحى؟"، في إشارة إلى توقعات منسوبة لها حول إمكانية حدوث مشكلات في مصر خلال العيد.

وأضافت المتنبئة اللبنانية: "فقلت لها: أنت شوفتي الفيديو؟. قالت لي: (لا)"، وأوضحت أنها "لم تقل أي حاجة إطلاقا عما قد يحدث في عيد الأضحى في مصر"، وقالت: "لكي يحصل الناس على نسبة مشاهدة ما عندهم أحد غير ليلى عبداللطيف".

كما تحدثت خبيرة الأبراج اللبنانية، حسب مقاطع الفيديو التي نشرتها القناة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا عن الأنباء التي طالتها بشأن توقعها لنتائج مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بها النادي الأهلي المصري.

وطالبت المتنبئة اللبنانية من يدعي أن "هذه التوقعات صحيحة أن يقدم فيديو دليلا على ادعاءاته".

وقالت ليلى عبداللطيف: "أنا لم أقل أبدا إن الترجي سوف يفوز والأهلي سوف يخسر، وأول مرة وبأحلف إني أسمع عن فريق الترجي، وجيبوا لي الفيديو إن أنا قلت هذا الكلام، ويمكن أحد منهم (الترجي) عمل هذه الضجة ليعطي دعما للفريق التونسي".

وأردفت ليلى عبداللطيف حول توقعاتها بشأن نجاح الأهلي في العام الحالي: "أرى أن فريق الأهلي في مصر سوف يكتسح الدوري المصري، كما أرى أن مصر ستكون حاضرة في مونديال 2026، وقد تشكل أكبر المفاجآت مع فريق عربي آخر، وشوارع مصر سوف تمتلئ بالجماهير التي أراها تحتفل بسبب إنجاز النادي الأهلي خارج مصر"، في إشارة إلى البطولة الإفريقية.

وأشارت خبيرة الأبراج اللبنانية إلى "أنها عندها ثقة في نفسها وفي ربنا، وأن ما لديها سرا لن يعرفه أحد ولو أكبر شيخ في الدنيا".

وأضافت: "أنا إنسانة مؤمنة... يعني سايبين الدنيا كلها، وسايبين الحروب، وسايبين حرب غزة وسايبين كل حاجة وملاحقين ليلى عبداللطيف".