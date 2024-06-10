ما حظوظ منتخب إنجلترا في "يورو" 2024؟ هاري كين يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، إن الخسارة الأخيرة أمام منتخب أيسلندا بهدف دون مقابل في مباراة ودية، "دعوة للاستيقاظ" قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية، محذراً من أن الفوز بلقب "يورو" 2024 "لن يكون سهلاً كما يعتقد الناس".

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال كين: "الهزيمة الأخيرة قد تكون هذه بمثابة جرس إنذار لطيف للجميع، ليدركوا أن الأمر لن يكون سهلاً كما يعتقدون، هناك الكثير من العمل الّذي يتعيّن القيام به".

وأضاف: "لقد تراجعنا عن مستوانا بدون الكرة وهذا شيء يتعيّن علينا مراجعته والتحسن فيه، ربما لم يكن هناك ما يكفي من التعطش في المبارزات، وفي الكرات الثانية والفوز بها، يجب أن تكون هناك فاعلية أكثر، ونحافظ على الضغط ونخنق الفرق حقاً".

وتابع قائلاً: "لقد قلتُ مرات عدة إن الحكم علينا يعتمد على مستوانا في البطولة، بالطبع سيكون هناك بعض الضجيج حول الخسارة من أيسلندا، لكنني أعتقد أن هناك الكثير من التفاؤل من قِبل المشجعين وهم محقون في ذلك".

وأوضح هاري كين أنه "في النهاية، الأمر متروك لنا للتأكد من أننا نقوم بالأمر بشكل صحيح على أرض الملعب، نظراً لكوننا كنا قريبين جداً (من اللقب) في بطولة اليورو الماضية، هناك تعطش حقيقي للعودة، الأمر يتحقق بسرعة، إذا كنت صادقاً".

وأردف: "لقد خضنا بطولة كأس العالم وقد عدنا إلى هنا مرة أخرى، أشعر أننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن كما نعلم جميعاً من الصعب حقاً الفوز بهذه البطولات".

وحول ما يحتاجه منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية هذا العام، قال كين: "هناك الكثير من الأشياء التي يتعيّن عليك القيام بها بشكل صحيح، إضافة إلى الاستعداد بشكل جيد، والحاجة إلى القليل من الحظ هنا وهناك، كل فائز يفعل ذلك، بالطبع، لدينا تلك العقلية التي يمكننا من خلالها تحقيق ذلك، ونعلم أيضاً أن هناك الكثير من الحظ، هناك عمل شاق من الآن وحتّى النهائي في يوليو".

ويقع هاري كين ورفاقه في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات صربيا والدنمارك وسلوفينيا.