إليكم قائمة أبرز 10 لاعبين غائبين عن "يورو" 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يغيب عدد من اللاعبين عن نهائيات كأس الأمم الأوروبية هذا العام، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية، بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل، إذ بعضهم قد تمّ استبعاده بقرارٍ فني والبعض الآخر منعته الإصابة من المشاركة في البطولة.

نستعرض فيما يلي أبرز الأسماء الغائبة عن "يورو" 2024:

المهاجم سيرج غنابري

كان أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب ألمانيا، لكنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة، مما تسبب في عدم تواجده مع زملائه.

لديه 22 هدفاً في 45 مباراة دولية.

المدافع ماتس هوملز

لم يقرر المدرب يوليان ناغلسمان دعوته لصفوف منتخب ألمانيا، على الرغم من أنه أحد اللاعبين الذين ساهموا في وصول نادي بوروسيا دورتموند الألماني لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.

وقال عن قرار استبعاده: "إنه أمر مرير بالنسبة لي كفرد لأنني حالياً أحد أفضل خمسة مدافعين في ألمانيا، لدي الثقة بالنفس لأقول ذلك".

متوسط الميدان ماركو فيراتي

لم يتواجد في قائمة منتخب إيطاليا، على الرغم من مساعدة رفاقه في تحقيق لقب البطولة نسخة 2020، كما أن برصيده 55 مباراة دولية.

غاب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً عن تشكيل الفريق منذ يونيو/ حزيران 2023.

لاعب الوسط الهجومي جاك غريليش

تم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا، رغم أنه كان أحد أبرز العناصر في السنوات الماضية.

ورأى المدرب غاريث ساوثغيت أن غريليش انخفض مستواه، إذ سجّل 3 أهداف وصنع مثلها طوال مشاركته مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم.

المهاجم ماركوس راشفورد

لم تتم دعوته لقائمة منتخب إنجلترا، وقال المدرب غاريث ساوثغيت إن هناك لاعبين آخرين في مستوى أعلى منه.

كان قد سجّل 3 أهداف في كأس العالم في قطر، ولديه 60 مباراة دولية.

متوسط الميدان غافي

حجز اللاعب صاحب الـ19 عاماً مكانه في تشكيل منتخب إسبانيا على الفور، لكنه ابتعد عن الملاعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

حارس المرمى تيبو كورتوا

على الرغم من عودته للملاعب مؤخراً، بعد شفائه من إصابة بالغة، لم يتواجد في قائمة منتخب بلجيكا.

كان كورتوا قد حافظ على نظافة شباكه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين نادي ريال مدريد الإسباني ومنافسه بوروسيا دورتموند الألماني.

المدافع ديفيد ألابا

يعتبر أحد أبرز اللاعبين في منتخب النمسا، لكنّ إصابته في الركبة منعته من التواجد مع رفاقه على أرض الملعب.

المهاجم كريستوفر نكونكو

عانى من سوء الحظ، إذ أبعدته الإصابة عن المشاركة في كأس العالم الأخيرة، ومع تكرار تعرضه للإصابة هذا الموسم وقلّة مشاركته مع نادي تشيلسي الإنجليزي، اُستبعد من قائمة منتخب فرنسا.

المهاجم جوشوا زيركزي

لم يستدعَ لصفوف منتخب هولندا، على الرغم من تسجيله 11 هدفاً مع نادي بولونيا هذا الموسم، ونيله جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي.

كما يغيب كلّ من النرويجي إيرلينغ هالاند ومواطنه مارتن أوديغارد والسويدي ألكسندر إيزاك ومواطنه فيكتور ليندلوف وستيفان سافيتش من الجبل الأسود، بسبب عدم تأهل منتخباتهم الوطنية لنهائيات البطولة.