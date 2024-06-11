مدرب منتخب إنجلترا: سأرحل عن منصبي في هذه الحالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إن نهائيات كأس الأمم الأوروبية ستكون فرصته الأخيرة، في قيادة "الأسود الثلاثة" إلى تحقيق المجد في بطولة كبرى.

وكشف ساوثغيت أنه سيرحل عن منصبه في حال عدم تحقيق لقب "يورو" 2024، الغائب عن خزائن الفريق منذ 58 عاماً، مستبعداً فكرة البقاء إلى ما بعد كأس العالم 2026.

وقال المدرب البالغ من العمر 53 عاماً في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا لم نفز (باللقب)، ربما لن أكون هنا بعد الآن، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة، أعتقد أن حوالي نصف المدربين الوطنيين يغادرون مناصبهم بعد البطولة، هذه هي طبيعة كرة القدم الدولية"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "أنا هنا منذ ما يقرب من 8 سنوات، لذلك أعلم أنه لا يمكنك الاستمرار في الوقوف أمام الجمهور والقول من فضلكم: انتظروا المزيد، لأنه في مرحلة ما، سيخسر الناس الإيمان برسالتك".

وتابع قائلاً: "إذا أردنا أن نكون فريقاً كبيراً وأن أكون مدرباً كبيراً فعلينا أن نقدم أداءً جيداً في اللحظات الكبيرة".

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة في البطولة الأوروبية المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية، إلى جانب منتخبات الدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

وكان غاريث ساوثغيت قد قاد "الأسود الثلاثة" لتحقيق مركز الوصافة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.