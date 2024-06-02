"جمال بنت السعودية".. الأميرة رجوة تثير تفاعلا بأحدث ظهور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداول أحدث صورة لها.

وأبرز نشطاء "جمال بنت السعودية" في تعليقاتهم على الصورة التي نشرها الديوان الملكي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزفافهما في الأول من يونيو 2023، وتظهر مرتدية فستانا أحمر اللون وقد ظهرت عليها جليا علامات الحمل.

وشهد العام الماضي، عدة محطات ومهمات رسمية جمعت الأمير الشاب وزوجته الأميرة رجوة، التي مُنحت لقبها الملكي يوم عقد قرانهما في قصر زهران بإرادة ملكية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وشغل الثنائي بظهورهما "المتناغم" في عدة مناسبات، أحاديث الشارع الأردني واهتمامه.

وبدأت قصة الثنائي الملكي، عند إعلان الديوان الملكي الأردني الهاشمي، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين في السابع عشر من أغسطس/ آب العام 2022، على رجوة خالد بن مساعد آل السيف، في احتفال عائلي أُقيم في منزل والدها آنذاك في الرياض.