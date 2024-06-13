"اليورو" وكأس العالم.. ميسي يرد على تصريح مبابي حول "البطولة الأصعب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، على تصريح زميله السابق، كيليان مبابي، الذي قال فيه إن كأس الأمم الأوروبية (اليورو) "أكثر صعوبة" من كأس العالم.

وتفوق ميسي ورفاقه على مبابي وزملائه في نهائي مونديال 2022، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تنطلق منافسات "اليورو" بنسختها الـ17 في 14 يونيو/ حزيران الجاري، على الأراضي الألمانية.

في حواره مع شبكة "ESPN Argentina"، قال ليونيل ميسي عن تصريح كيليان مبابي: "حسنا، الجميع يعطي الأولوية للبطولة الخاص بهم، بطولة اليورو مهمة للغاية وتضم أفضل الفرق، لكنه (مبابي) يضع الأرجنتين بطلة العالم 3 مرات خارج الحسابات، والبرازيل بطلة العالم 5 مرات، والأوروغواي بطلة العالم مرتين، وهناك الكثير من أبطال العالم الذين لم نتمكن من الحديث عنهم، أنها (كأس العالم) البطولة الأكثر صعوبة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "تلعب أفضل الفرق في كأس العالم، والتي تضم عموماً جميع أبطال العالم، هناك رغبة من جميع الفرق أن يصبحوا أبطالاً".

وكشف نجم منتخب "التانغو" أنه سينهي مسيرته الكروية مع نادي إنتر ميامي، قائلا إن الفريق الأمريكي سيكون الأخير له.

قال ميسي: "لم يتبق الكثير من الوقت في مسيرتي، أشعر بالقليل من الخوف بشأن اليوم الذي سأقرر فيه اعتزال اللعبة".