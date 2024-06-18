دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الإعلامي المصري عمرو أديب، الثلاثاء، انتقادات للتحكيم في الدوري المصري، بعد خسارة نادي الزمالك أمام فريق المصري في الدوري الممتاز، مطالبا بتغيير منظومة الحكام وطريقة تأهيلهم.

وقال عمرو أديب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "على فكره أنا مش من أنصار المؤامرة على الزمالك، أنا شايف أنه فيه فشل فى التحكيم فى البلد، عدم قدرة وقلة كفاءة وخوف ورعب وتردد".

وأضاف الإعلامي المصري في منشوره: "كل ده أقوى من المؤامرة التاريخية، وعلى فكرة، الفشل بيعاني منه الجميع مش الزمالك بس"، حسب قوله.

ومضى عمرو أديب ليقول: "لو عايزين كورة بجد، غير منظومة الاتحاد، غير طريقة تأهيل الحكام وإلا حنبقى نكتة فى ساحات الكورة العربية والإفريقية والعالمية. الحكم الفاشل أسوا ألف مرة من الحكم الظالم المتحيز. أما بالنسبة للزمالك كلمة حق: إحنا لسة مش فى المستوى!"، حسب وصفه.

وعقب خسارة الزمالك من ضيفه المصري بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز، مساء الاثنين، قال المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه غوميز خلال حديثه مع قناة "OnTime Sports" المصرية، إن الحكم أحمد الغندور "تغاضى عن احتساب الهدف"، وأضاف أن الكرة "تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها".