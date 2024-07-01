دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر فيديو، متداول على منصة إكس (تويتر سابقًا)، متابعة لاعبي البرتغال لهدف فرنسا في مرمى بلجيكا، إذ لعب رفاق كيليان مبابي مع زملاء كيفين دي بروين، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كانت فرنسا قد هزمت بلجيكا بهدف وحيد، جاء عند الدقيقة 85، بخطأ من لاعب المنافس، جان فيرتونجن، إذ وضع الكرة في مرماه خلال محاولته في إبعاد تسديدة المهاجم الفرنسي.

وشاهد لاعبو البرتغال هدف فرنسا في شباك بلجيكا عبر شاشة ملعب "كومرتسبانك أرينا"، الذي يستضيف مباراتهم مع سلوفينيا، في ثمن النهائي.

وبدا بعض لاعبي البرتغال وكأنهم غير سعداء بالهدف، إذ في حال فوزهم على سلوفينيا سيصطدمون بفرنسا في الدور ربع النهائي، وهي أحد المرشحين للفوز باللقب هذا العام.