هل هي رسالة لرونالدو؟ لاعب البرتغال يثير جدلا بصورة مع زميله

(CNN) – أثار لاعب منتخب البرتغال، بيرناردو سيلفا، جدلا بعد أن نشر صورة مع زميله في الفريق برونو فيرنانديز، واصفا إياه بـ"بروفيسور ركلات الترجيح" بعد يومين تقريبا على إهدار نجم الفريق كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في مباراة أمام سلوفينيا.

وشارك سيلفا متابعي صفحته على "إنستغرام" صورة مع برونو وعلق عليها بالقول: "مع صديقي وبروفيسور ركلات الجزاء برونو فيرنانديز".

أثار توقيت نشر هذه الصورة جدلا كبيرا لأنها أتت بعد يومين من إهدار رونالدو لركلة جزاء أمام سلوفينيا في دور الـ16 لكأس أمم أوروبا بكى على إثرها وكاد أن يودع منتخب البرتغال البطولة بسببها.

من جانبه، رد برونو على منشور سيلفا قائلا: "على رحب والسعة بيرنانديز".

ويتولى رونالدو تنفيذ ركلات الترجيح في منتخب البرتغال في حين يتولى برونو فيرنانديز تنفيذ هذه الركلات مع فريقه مانشستر يونايتد.

وسدد كل من رونالدو وبرونو فيرنانديز ركلتي ترجيح في مباراة سلوفينيا ليقودا منتخب بلادهما إلى الدور ربع النهائي حيث سيواجه نظيره الفرنسي.