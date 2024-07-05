أردوغان يُعلق على إيقاف ديميرال بسبب إشارة "الذئاب الرمادية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على معاقبة لاعب المنتخب التركي، ميريح ديميرال، بالإيقاف لمباراتين بسبب رفع إشارة "الذئاب الرمادية" منتقدا "التمييز" بين المنتخبات، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية الجمعة.

وقال أردوغان للصحفيين وهو على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من عاصمة كازاخستان التي زارها للمشاركة في قمة شنغهاي إن " اللاعب ميريح ديميرال عبّر عن فرحته بهذا الشكل (رفع إشارة الذئب الرمادي) عقب تسجيله الهدف والتأهل إلى الربع النهائي لبطولة أمم أوروبا"، وفقا للأناضول.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أدانت معاقبة لاعب نادي الأهلي السعودي بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب احتفاله بعد تسجيل هدفين في مرمى النمسا في دور الـ16 من كاس أمم أوروبا.

وأكد أردوغان أن الخارجية التركية "استدعت مسؤوليها واتخذت الإجراءات اللازمة" وأكد أنه سيسافر إلى ألمانيا لحضور المباراة بين تركيا وهولندا في ربع نهائي اليورو السبت.

وأوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ديميرال لمباراتين بسبب طريقة الاحتفال ما يعني أنه سيغيب عن مباراة ربع النهائي ونصف النهائي في حال وصول منتخب بلاده إلى هذا الدور.

وأكد الاتحاد التركي لـCNN أنه يعتزم الاستئناف ضد القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التركي لقناة TRT: "هل قال أحد إن الألمان لديهم نسر على قميصهم؟ هل قال أحد أن الفرنسيين لديهم ديك على قميصهم؟"

وحذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، الأربعاء، من أن "رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في ملاعبنا"، وقالت إن "استخدام بطولة أوروبا لكرة القدم كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشيرة إلى أن مجموعة "الذئاب الرمادية" تحت المراقبة في ألمانيا.