يورو 2024.. رد قوي من ديشان على صحفي وصف أداء منتخب فرنسا بـ "الممل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، وصف أداء لاعبيه في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا، بـ "الممل".

وكان منتخب "الديوك" قد وصل للدور نصف النهائي في بطولة اليورو، على أن يواجه منتخب إسبانيا.

وسجّل منتخب فرنسا 3 أهداف فقط، وعجز لاعبوه عن هزّ الشباك من اللعب المفتوح خلال 5 مباريات في البطولة بنسختها السابعة عشر.

ووُجّهت بعض الانتقادات لمنتخب "الديوك" بسبب قلّة الأهداف، خاصة مع وجود اللاعب كيليان مبابي في خط المقدمة، والذي سجّل 44 هدفاً في مختلف مسابقات موسم 2024/2023.

وفقاً لموقع "يورو سبورت"، وصف أحد الصحفيين السويديين كرة القدم التي لعبها منتخب فرنسا بـ "المملة" خلال مؤتمر صحفي.

ورد ديشان على الصحفي، قائلاً: "إذا كنت تشعر بالملل، شاهد مباراة أخرى، ليس عليك أن تشاهد، لا بأس في ذلك".

وأضاف: "إنها بطولة أوروبية خاصة، إنها بطولة صعبة للغاية على الجميع، مع عدد أقل من الأهداف، لم تكن كما كانت في الماضي".

وتابع قائلاً: "لكننا نتقاسم الرغبة في إسعاد الرجال والنساء الفرنسيين من خلال النتائج التي حققناها، وخاصة في فترة صعبة تمر بها بلادنا، وإذا كان السويديون يشعرون بالملل، فهذا لا يزعجني كثيراً".