دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب أحد رجال الأمن بإصابة اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، على هامش مواجهة منتخب بلاده لمنتخب فرنسا، على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من يورو 2024.

كان منتخب إسبانيا فاز على منتخب فرنسا بهدفين لواحد، ليبلغ المباراة النهائية من البطولة بنسختها الـ17، المقامة في ألمانيا.

واحتفل لاعبو منتخب إسبانيا مع جمهورهم، المتواجد في المدرجات، بعد الوصول للمشهد الختامي، قبل أن يقتحم مشجع أرض الملعب، ليقوم رجال الأمن بمطارته.

خلال المطاردة، اصطدم رجل أمن باللاعب ألفارو موراتا، ليلحق الإصابة به ويتسبب بشعوره بالألم.

وقد تتسبب هذه الإصابة بمنع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما من المشاركة في نهائي البطولة، المقرر إقامته الأحد المقبل.