دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية بالإجماع، الخميس، وقف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي الأسبق، أحمد شوبير، وإنهاء التعاقد معه فوراً، بعد الجدل حول وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه، فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً".

وأضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيانها: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة، حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق"، بحسب البيان.

وختمت الشركة المتحدة قائلة: "وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".

وكانت حالة من الغضب سادت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إثر تصريحات لأحمد شوبير حول الراحل، أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، بسبب ما زعم أنه كان يتناول المنشطات مما أدى إلى سقوطه على أرض الملعب.

وردا على ذلك، أعلن شوبير، تقدمه ببلاغ رسمي، لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، ضد بعض الصفحات بسبب اتهامه بأنه أحد المتسببين في أزمة اللاعب الراحل، أحمد رفعت.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين الماضي: "تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت برقم 14/ح مباحث الإدارة، ويجري التنسيق مع السادة المحامين للتقدم بعدة بلاغات جديدة خلال الساعات المقبلة".