مصر.. 4 قرارات "صارمة" بعد وفاة لاعب إثر غرقه في نهر النيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، الأحد، وفاة لاعب نادي الكهرباء الرياضي، محمد عمرو مصطفى، بعد انقلاب قاربه أثناء التدريب في نهر النيل.

كان الاتحاد كشف عن فقدان اللاعب، السبت، رغم العثور على القارب والمجداف، خلال تدريبه تحت إشراف الجهاز الفني للنادي أمام مقره الكائن في شارع أبو الفدا بالزمالك.

عقب وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى (17 عامًا)، أصدر الاتحاد بيانًا حمل عددًا من القرارات الصارمة.

وقال الاتحاد في بيانه: "فى ضوء التوجيه الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن مراجعة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالأمن والسلامة والمتضمنة بالأكواد الصحية، الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بواقعة غرق اللاعب محمد عمرو خلال تدريباته بالأمس، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكانوي والكاياك اتخاذ إجراءات، لحين انتهاء كافة التحقيقات الخاصة بضوابط الأمن والسلامة".

وعدّد الاتحاد هذه الإجراءات، وهي: "إيقاف العمل بالمرسي النهري المستخدم من قِبل نادى الكهرباء وإيقاف نشاط الكانوي والكاياك بنادى الكهرباء"، إضافة إلى "إيقاف المدرب ومساعده عن العمل".

كما تمّ "تشكيل لجنة فنية للتفتيش على التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية على أن تبدأ عملها من اليوم (الأحد)"، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أية مستجدات تتعلق بالواقعة، بحسب البيان.