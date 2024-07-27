(CNN)-- فازت الصين بأول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد فوزها في منافسات الرماية لمسافة 10 أمتار للبندقية الهوائية، وتغلبها على كوريا الجنوبية 16-12 في مباراة الميدالية الذهبية.

وكانت الصين كذلك الدولة التي كسبت أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بفوزها بنهائي البندقية الهوائية 10 أمتار للسيدات، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في هذا الحدث في طوكيو.

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، السبت، عن أمله في أن يؤدي استبعاد روسيا من دورة الألعاب الأولمبية في باريس إلى "فهم الشعب الروسي أنهم معزولون" بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويشار إلى أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين مؤهلون للمنافسة كرياضيين محايدين فرديين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس، بشرط استيفائهم لمتطلبات الأهلية.