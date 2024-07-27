نحن جميعًا نعلم فوائد تناول الطعام الصحي، ولكن عندما تحاول أن تصبح رياضيًا أوليمبيًا، فإن الأمر يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا.

يتبع السباحان الفرنسيان ستان وماري جدول تدريب صارما يتضمن 28 ساعة من التمارين الرياضية في الأسبوع، بما في ذلك 4 ساعات من السباحة يوميًا، مع جلسات رفع الأثقال واليوغا والعلاج الطبيعي.

تقول ماري إنها تعتقد أنها تحرق "حوالي 2000 سعرة حرارية يوميًا". في حين يقول ستان إنه يحرق حوالي "6000 وربما 7000 سعرة حرارية يوميًا".

المزيد من التفاصيل حول حياة اللاعبين الأوليمبيين في هذا التقرير.