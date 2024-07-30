دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت ندى حافظ، مبارزة مصرية، أنها شاركت في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 في فرنسا أثناء حملها بالشهر السابع.

وكانت حافظ تغلبت على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي بنتيجة 13/15، ضمن دور الـ32 من منافسات فردي سيدات سلاح السابر، قبل أن تواجه الكورية الجنوبية جيون هايونج وتخسر بنتيجة 7/15 في دور الـ16.

وعقب خروجها، كتبت ندى حافظ عبر حسابها على منصة إنستغرام، الاثنين: "ما يظهر لك على المنصة لاعبتين ولكن في الواقع هناك ثلاثة، حيث أنا ومنافستي وطفلي الصغير الذي يأتِ إلى عالمنا بعد".

وأضافت: "لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من الشاق، إلأ أن (هذا الأمر) يستحق ذلك".

وتابعت: "أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يملأ كياني، بعد تأمين مكاني في دور الـ16، وأنا محظوظة لأنني احصلت على ثقة زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول إلى هذا الحد".

وأشارت ندى حافظ إلى أن مشاركتها في أولمبياد باريس مختلفة عن السابق، لكونها شاركت أثناء حملها.