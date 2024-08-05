موعد مباراة مصر وفرنسا ومواجهة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس

رياضة
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موعد مباراة مصر وفرنسا ومواجهة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس
Credit: SYLVAIN THOMAS/AFP via Getty Images

(CNN) – تتجه أنظار مشجعي مصر والمغرب، الاثنين، إلى فرنسا، حيث ستُلعب مباراتا الدور نصف النهائي لمنافسة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024. 

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وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للمغرب (الثامنة بتوقيت دبي والسابعة بتوقيت السعودية). 

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وستُقام المباراة على أرضية ملعب "فيلودروم"، ملعب نادي مارسيليا الفرنسي، وسيديرها الحكم الأوزبكي الدولي إلجيز تانتاشيف. 

أما مواجهة مصر ضد البلد المستضيف، فرنسا، فستُقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر (11 بتوقيت الإمارات و10 بتوقيت السعودية). 

وستُلعب المباراة على أرضية ملعب "غروباما" التابع لنادي ليون الفرنسي، وسيديرها الحكم الهندوراسي هيكتور سعيد سورتو. 

وتحلم الجماهير المصرية والمغربية بوصول "الفراعنة" و"أسود الأطلس" للمباراة النهائية ليتنافسا على الميدالية الذهبية، لكن المؤكد أن أحد المنتخبين قد ضمن ميدالية برونزية على الأقل. 

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