"هزيمة ثقيلة وفضيحة"..علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام المغرب وسط تفاعل

رياضة
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مصر والمغرب.. "أسود الأطلس" وبرونزية بلون الذهب صنعها مشروع عظيم
06:58
مصر والمغرب.. "أسود الأطلس" وبرونزية بلون الذهب صنعها مشروع عظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي بسداسية نظيفة في أولمبياد باريس 2024، وسط تفاعل.

وقال علاء مبارك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "هزيمة ثقيلة وفضيحة لمنتخب مصر الأولمبي، وفوز تاريخي ومستحق لرجال منتخب المغرب الشقيق، والحصول على أول ميدالية أولمبية برونزية لفريق عربي في كرة القدم".

وأضاف نجل الرئيس المصري الأسبق في منشوره: "ألف ألف مبروك لمنتخب المغرب وللشعب المغربي الشقيق".

وأثار تعليق علاء مبارك بعد خسارة منتخب مصر وتهنئته للمنتخب المغربي تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان منتخب المغرب تفوق بسداسية تاريخية على نظيره المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في رياضة كرة القدم بالألعاب الأولمبية، ليحصد الميدالية البرونزية الأولمبية الأولى في تاريخه، الخميس.

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