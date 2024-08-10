دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، السبت، بفوز الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، متغلبة على جميع منافساتها وعلى المتنمرين الذين تعرضوا لها، حسب قوله، مما أثار تفاعلا.

وقال حفيظ دراجي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا "إنها العدالة الإلهية، وأغلى ذهبية في تاريخ الأولمبياد".

وأضاف دراجي: "لا ترامب ولا إيلون ماسك، ولا ميلوني، ولا الاتحاد الدولي للملاكمة، ولا الملاكمات الإيطالية والمجرية والتايلاندية، ولا حتى بطلة العالم الصينية، ولا كل المتنمرين والحاقدين من السياسيين والرياضيبن والمشاهير"، حسب قوله.

وختم المعلق الجزائري منشوره قائلا: "بل إيمان الجزائرية هي التي تفوقت على الجميع، بفضل من الله، ثم بجهدها وصبرها وثباتها، تحيا الجزائر".

وفي منشور آخر، نشر دراجي مقطع فيديو على حسابه وعلق عليه قائلا: "الأجواء في قلب باريس، بعد تتويج إيمان خليف بأجمل ميدالية في تاريخ الأولمبياد لرياضية حصدت الكثير من الحاقدين، وكسبت جمهورا أكبر من المنصفين والمحبين والمتعاطفين"، طبقا لوصفه.

ونالت إيمان خليف هذه الميدالية بعد تغلبها على منافستها الصينيية يانغ ليو، في نهائي دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، الجمعة.