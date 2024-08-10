مصر.. هكذا علّق السيسي على تحقيق 3 ميداليات في أولمبياد باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توجيه رسالة تهنئة، للثلاثي أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد، بعد تحقيقهم لثلاث ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد 2024).

وقال السيسي عبر صفحته على فيسبوك: "أتوجه بالتهنئه لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، لقد رفعتم أسم مصر عاليًا، أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، سارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال،محمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف".

وأكمل الرئيس المصري: "إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

وكان أحمد الجندي قد فاز بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث وسارة سمير في رفع الأثقال لوزن 81 كيلوغرامًا ومحمد السيد في سلاح المبارزة.