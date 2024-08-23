نيمار يكشف عن تطورات حالته الصحية.. ويقدم وعداً لجماهير الهلال السعودي

رياضة
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نيمار يكشف عن تطورات حالته الصحية.. ويقدم وعداً لجماهير الهلال السعودي
Credit: Francois Nel/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وعد نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، الجماهير أن يبذل الفريق مجهوداً كبيراً في الموسم الجديد 2025/2024، من خلال الفوز بالمباريات وتحقيق البطولات الممكنة.

ويخضع النجم البرازيلي لبرنامج علاجي في الوقت الحالي، إذ سبق وأن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب الأوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال نيمار لقناة "MBC"، عن حالته الصحية: "أنا أتعافى بشكل جيد، أحاول أن أفعل كل ما بوسعي للعودة بشكل أسرع، لكن لا يمكنني أن أستعجل عليها، لأنها لم تكن إصابة سهلة".

وأضاف: "الدوري السعودي تنافسي للغاية، قدمنا موسماً رائعاً في الموسم الماضي، هذا الموسم عززت الفرق الأخرى من نفسها كثيراً، وجلبت عناصر جديدة، لكن أؤمن بفريقي ورفاقي بأننا قادرون على تكرار ما فعلناه في الموسم الماضي".

وقال نيمار مخاطباً الجماهير: "رسالتي لجماهير الهلال، سوف نبحث ونحاول أن نحصل على كل البطولات الممكنة، وبكل تأكيد عندما أعود سأجعلهم يستمتعون بالفوز بالمباريات وبجميع الألقاب أيضاً".

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