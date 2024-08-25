لقطة بين فليك ونيكو ويليامز بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تثير تفاعلاً

رياضة
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لقطة بين فليك ونيكو ويليامز بعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تثير تفاعلاً
Credit: Alex Caparros/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة بين هانزي فليك، مدرب برشلونة، ونيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، على هامش مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، السبت.

وكان "الفريق الكتالوني" قد تغلب على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني (لا ليغا) لموسم 2025/2024.

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بعد صافرة النهاية، توجه نيكو ويليامز نحو فليك وعانقه على خط الملعب، قبل أن يتحدثان معاً.

وعلّق هانزي فليك على هذه اللقطة عقب المباراة، إذ قال لوسائل الإعلام إنه هنأ نيكو ويليامز بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024، الذي حققه مع منتخب بلاده.

وارتبط اسم نيكو ويليامز بقوة بنادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إذ قيل إن الفريق الكتالوني يرغب بالظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

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