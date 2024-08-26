دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة تظهر ارتداء اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً للثوب السعودي خلال تواجده في الحفل.

وأظهرت اللقطات جلوس رونالدو بجانب وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على هامش حضورهم لفعاليات الحفل.

وسبق وأن ظهر كريستيانو رونالدو بالزي السعودي وأدى رقصة العرضة، وتحديداً في ذكرى يوم تأسيس السعودية، الذي يصادف 22 فبراير/ شباط من كلّ عام.

وشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تنافس أكثر من 1500 لاعب، في 22 بطولة، على جوائز تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة للترفيه في السعودية، في وقت سابق.

وصاحب هذا الحدث الترفيهي الضخم، العديد من الحفلات الموسيقية التي أحياها نخبة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، وعرض مسرحيات كويتية ومصرية.