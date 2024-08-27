دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على قرار السماح للأندية في الدوري السعودي بالتعاقد مع لاعبين اثنين أجانب من مواليد قبل عام 2003، وعدم السماح لهما بالتواجد في القائمة في حالة كان الفريق به 8 لاعبين أجانب مقيدين، مما أثار تفاعلا.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين، إن "قرار السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين (2) أجانب من مواليد أقل من 2003، وعدم السماح لهما بأن يكونا في قائمة الفريق (حتى في الاحتياط) في حال وجود الـ8 لاعبين الأجانب في القائمة أراه قرارًا غير منطقي".

وأضاف الأمير السعودي في منشوره: "فحتى لو كان المقابل المادي مغريا للاعب بالقدوم، كم نسبة اللاعبين المميزين التي تقبل بالتعاقد مع نادي مشاركتهم فيه مرتبطة بغياب لاعب من أجانبه الـ8؟. وإذا كان الأجانب مكتملين فلن يشارك، أي أن مشاركة اللاعبين الجدد قد لا تحدث إلا في عدد قليل جدًا من المباريات ومرهونة بإيقاف لاعب من الأجانب أو إصابته"، حسب تعبيره.

وختم الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "أظن أنه لو كان مسموحًا تواجدهم في الاحتياط ولا يكون داخل الملعب إلا 8 أجانب، كان سيكون قرارًا أكثر منطقية. وقد أكون مخطئًا"، حسب وصفه.

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع منشور الأمير السعودي وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق هذا العام، تقليص قائمة الفريق الأول لأندية ‎دوري "روشن" السعودي للمحترفين. وقال إنه في الموسم القادم للبطولات المحلية سوف يُسمح لكل فريق بتسجيل 25 لاعبا بدلا من 30، من ضمنهم 15 لاعبا محليا و10 لاعبين أجانب.

وتضمن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم "اشتراط وجود 8 لاعبين أجانب دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، بجانب لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق".