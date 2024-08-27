الاتحاد الأوروبي يعلن تكريم رونالدو بجائزة خاصة.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيتم تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة خاصة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، تقديرًا لما يملكه من إنجازات فردية وجماعية في مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

ويأتي تكريم اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا، خلال حفل قرعة مسابقة "تشامبيونزليغ"، المقرر إقامته الخميس المقبل، في مدينة موناكو الفرنسية.

يعتبر رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة، إذ أحرز 140 هدفًا في 183 مباراة خاضها مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويتقدم كريستيانو رونالدو بفارق 11 هدفًا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي و46 هدفًا عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونال رونالدو جائزة الحذاء الذهبي في 7 نسخ، كما يعتبر أكثر لاعب هزًا للشباك بنسخة واحدة، إذ سجل 17 هدفًا في موسم 2014/2013، في حين تمكّن من التسجيل في 11 مباراة متتالية.

وفاز النجم البرتغالي بلقب المسابقة 5 مرات، بواقع مرة واحدة مع نادي مانشستر يونايتد و4 مرات مع نادي ريال مدريد.

قال رئيس "يويفا"، ألكسندر تشيفرين: "يعتبر كريستيانو رونالدو أحد ألمع النجوم في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن إنجازاته غير العادية في تسجيل الأهداف في البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحدياً كبيراً للأجيال القادمة".

وأضاف: "إن تميزه المستمر على أعلى مستوى هو شهادة على سعيه الدؤوب لتحقيق الإنجازات الجماعية والفردية، على مدار أكثر من عقدين من الزمان، عمل على تطوير وتحسين أسلوب لعبه باستمرار مع الحفاظ على شغفه الشبابي بتسجيل الأهداف والاحتفال بها، إن احترافه وأخلاقياته في العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير، هي صفات يجب على لاعبي كرة القدم في كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها".