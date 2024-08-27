رسالة من سعود عبد الحميد بعد رحيله عن الهلال وانضمامه إلى روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى صفوف نادي روما الإيطالي.

وأوضح فريق "الأزرق الهلالي" أنه اتفق مع فريق "الذئاب" على بيعه ما تبقى من عقد الظهير البالغ من العمر 25 عامًا.

وحرص سعود عبد الحميد على توجيه رسالة لجماهير نادي الهلال، إذ قال على منصة إنستغرام: "اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها سنتين مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل رحيلي حرصت على شكر مجلس الإدارة والمدير الفني والموظفين على منحي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".

وأضاف: "إلى زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة تبديل الملابس معكم، معاً حطمنا عدداً لا يحصر من الأرقام القياسية والبطولات الممكنة للنادي، وأنا فخور في أني كنتُ جزءاً من ذلك".

وتابع: "أخيرًا، أريد أن أشكر الجمهور الأزرق، شكرًا لكم على كل الدعم طوال فترتي في النادي ومنذ اليوم الأول، منحتوني الثقة في كل مرة أشارك فيها بألوان هذا الفريق".

وأكمل: "سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم، اليوم سأرحل لكن لن أنسى الذكريات الجميلة، أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل، شكراً على كل شيء".

كان سعود عبد الحميد قد انضم لفريق "الأزرق الهلالي" في يناير/ كانون الثاني 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 115 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 18 تمريرة حاسمة.

وحقق اللاعب 6 ألقاب مع الفريق، هي: الدوري السعودي للمحترفين (مرتان) وكأس الملك (مرتان) وكأس السوبر (مرتان)، في حين شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز فيها هدفاً وصنع 3 أهداف.