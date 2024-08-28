الأهلي المصري يعزز صفوفه بلاعب مغربي.. إليك أبرز أرقامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تعاقده مع اللاعب المغربي أشرف داري، قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي.

ونشر حساب فريق "المارد الأحمر" فيديو، حمل الإعلان عن تعزيز صفوفه بالمدافع البالغ من العمر 25 عامًا، قائلاً: "‏أسد جديد في الجزيرة".

من يكون أشرف داري؟

ولد في 6 مايو/ أيار 1999، يبلغ من الطول 1.88 متر، ينشط في خط الدفاع، وتبلغ قيمته السوقية 2 مليون يورو (2.2 مليون دولار)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب لأندية الوداد الرياضي المغربي وستاد بريست الفرنسي ورويال شارلروا البلجيكي.

شارك في 173 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها بجميع البطولات، سجّل خلالها 15 هدفًا وصنع اثنين، وحقق لقب دوري أبطال إفريقيا ولقب الدوري المغربي (3 مرات).

على الصعيد الدولي، خاض 7 مباريات مع منتخب بلاده، أحرز فيها هدفًا واحدًا.

وسبق وأن أعلن النادي الأهلي عن ضم اللاعب المغربي يحيى عطية الله إلى صفوفه لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة بنية الشراء من نادي سوتشي الروسي.